Mercato ‍: Ce Français qui affole la Premier League

Par Guillaume Conte

Il est l'homme fort de ce début d'année en Premier League. Jean-Philippe Mateta fait saliver la moitié des clubs anglais en vue du mercato estival.

L’époque des David Ginola, Eric Cantona et Thierry Henry est révolue, les attaquants français sont très nombreux à pouvoir se faire une place en Premier League sans forcément évoluer dans les grands clubs du pays. Cela permet à certains de se distinguer discrètement, et d’avoir même une seconde jeunesse en vue du mercato. C’est le cas de Jean-Philippe Mateta, qui n’avait jamais réussi à s’imposer à Lyon, et ensuite tenté sa chance en Allemagne. Mais c’est à Crystal Palace que l’attaquant de l’équipe olympique à Paris 2024 a explosé. Chaque année qui passe, et le buteur d’1,92 mètre impressionne plus. Avec 16 buts en Premier League la saison passée, il avait surpris tout le monde chez les Eagles. Son début de saison confirme son importance dans la bonne tenue de la formation londonienne, qui s’apprête toutefois à le perdre cet été.

Sa valeur grimpe en flèche

En effet, la presse anglaise évoque un véritable emballement pour le natif de Sevran (93). TBR Football affirme que Manchester United l’a mis au sommet de sa liste, en raison de ses qualités mais aussi du fait que ce ne sera pas un investissement coûteux, et qu’il ne s’agit pas d’une star mais d’un joueur qui fait briller le collectif. Et le fait que Mateta ait refusé toute prolongation de contrat avec Palace, ce qui le rendra libre en 2026, intéresse bien d’autres clubs. West Ham est aussi sur les rangs, tout comme Chelsea, Newcastle et Aston Villa. De quoi provoquer un transfert de taille l’été prochain, et une belle offre pour l’attaquant franco-congolais qui monte en puissance dans sa carrière à 27 ans. Son prix monte aussi en puissance, avec une valeur qui grimpe au-delà des 15 millions d'euros désormais.