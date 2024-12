Quatre joueurs de L1 dont Cherki, le PSG achète français

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG a de nombreux joueurs dans le viseur pour ce mois de janvier. Mais contrairement aux années précédentes, il cible aussi des éléments de Ligue 1 qui marchent fort en Europe.

Un mercato raisonnable mais en compensant les éventuels départs et en saisissant les bonnes occasions si elles se présentent. Voilà la stratégie du PSG pour ce mois de janvier, après une première partie de saison réussie en Ligue 1, mais très décevante en Ligue des Champions. Luis Campos n’a pas prolongé, contrairement à Luis Enrique, mais il est toujours en charge du mercato parisien. Il a ainsi noté de nombreuses pistes pour des renforts rapides afin de changer le visage de la formation de Luis Enrique. Le compte spécialisé PSG Inside Actu révèle ainsi de nombreux noms dans le viseur du club de la capitale, avec notamment une tendance nouvelle d’aller chercher des joueurs qui fonctionnent bien en Ligue 1.

Une razzia à Monaco pour le PSG ?

Retour sur cette première partie de saison avec les plus beaux gestes techniques de nos Parisiens ! ✨⚽️ pic.twitter.com/wWldmkxWYV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 30, 2024

Il faut dire que cette saison, en Coupe d’Europe notamment, des clubs comme Lille, Monaco et Lyon font bonne figure, ce qui inspire le PSG. Dans l’animation offensive, faire venir Rayan Cherki est ainsi toujours un projet, même si le demi-tour réalisé par le clan du Lyonnais a refroidi les dirigeants parisiens. Mais sa forme actuelle a bluffé tout le monde, et Luis Enrique a toujours apprécié son talent et sa capacité à animer le jeu. C’est la même chose pour les deux feux follets de l’AS Monaco : Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. Contrairement à l’OL, Monaco n’est pas spécialement vendeur pour ses deux pépites. Mais en cas de belle offre du PSG, la réponse sera forcément intéressante à suivre.

Enfin, en attaque, on retrouve Jonathan David, véritable machine à buts de Lille et qui arrive à six mois de la fin de son contrat. Le Canadien a parfois été annoncé en Premier League, mais sa détermination à aller au bout de son contrat a tendance à faire disparaitre les offres. Si le PSG arrive avec une belle proposition, il n’est pas dit que le LOSC, l’un des meilleurs clubs pour vendre ses joueurs en Europe ces dernières saisons, ne fasse pas contre mauvaise fortune bon coeur en laissant filer Jonathan David.