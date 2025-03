Le Barça achève Guardiola avec ce transfert à 40 millions d'euros

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

La presse espagnole révèle en ce début de semaine que le FC Barcelone a flashé sur Savinho, l’une des rares embellies dans la saison catastrophique de Pep Guardiola à Manchester City.

Auteur de sept passes décisives en Premier League depuis le début de la saison, Savinho est l’une des rares satisfactions à Manchester City en 2024-2025. Pep Guardiola est en grande difficulté avec son équipe, qu’il n’a pas réussi à suffisamment renouveler pour éviter le désastre actuel, avec une élimination dès les play-offs de la Ligue des Champions et une décevante 4e place en Premier League. Un joueur a néanmoins réussi à tirer son épingle du jeu cette saison, il s’agit de Savinho. L’international brésilien de 20 ans a rarement déçu et même si Pep Guardiola n’en a pas encore fait un titulaire indiscutable, l’ailier passé par Troyes et Gérone a prouvé son immense talent sur les pelouses anglaises.

Des performances remarquées qui n’ont pas échappé aux dirigeants du FC Barcelone, lesquels aimeraient profiter du flottement actuel à Manchester City pour récupérer cet immense talent du football mondial. Le site El Nacional affirme que les dirigeants catalans souhaitent proposer 40 millions d’euros au champion d’Angleterre en titre pour le transfert de Savinho l’été prochain. Un montant qui paraît à priori assez faible pour un jeune international brésilien à fort potentiel et qui évolue déjà dans un top club européen.

Savinho priorité du Barça au mercato d'été ?

Et pourtant, le média affirme contre toute attente que cette somme pourrait suffire à Manchester City pour vendre Savinho au FC Barcelone. Un choix étonnant, qui risque de fortement déplaire à Pep Guardiola, lequel a progressivement intégré le joueur dans son onze de départ cette saison. L’actuel leader de la Liga de son côté, croit plus que jamais en ses chances de réaliser un immense coup en attaque, afin de renforcer un secteur offensif déjà étoffée avec Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha ou encore Robert Lewandowski. Joan Laporta devra tout de même réussir à vendre un ou deux joueurs afin de pouvoir boucler la venue de Savinho, mais l’espoir est clairement de mise dans le camp catalan.