Jimmy Butler dédicace son transfert à Neymar et Pogba

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Star de la NBA, Jimmy Butler est pris dans la folie des « trades » du basket américain en ce moment. Mais sa passion pour le football compte également.

L’ailier de Miami a pris la direction de Golden State pour y signer un contrat de deux ans et 106 millions d’euros. Comme le veut la tradition, l’Américain a pu choisir son nouveau numéro de maillot, lui qui sera l’un des stars des Warriors désormais. Butler, médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, a annoncé avoir pris le numéro 10. Une référence directe à deux personnes qu’il apprécie, comme il l’a confié au moment de présenter son maillot. Il s’agit de Neymar Junior et de Paul Pogba. Le Brésilien est un grand fan de Butler, qu’il est déjà allé voir à maintes reprises avec le Heat de Miami, et la réciproque est donc réelle.

Pour Pogba, le champion du monde français est aussi un grand fan de la culture américaine et du basket outre-atlantique, et nul doute qu’il ne manquera pas d’aller dans la baie de San Francisco pour voir son ami évoluer avec sa nouvelle franchise. A noter pour la petite histoire, que si la dédicace est avérée pour Neymar, La Pioche n’aura pas souvent porté le numéro 10 dans sa carrière. Cela n’a jamais été le cas en équipe de France, où il a le « 6 » dans le dos, tout comme avec Manchester United. Il a en revanche porté le 10 avec la Juventus lors de son dernier passage.