L'OM peut l'oublier, Paul Pogba quitte l'Europe

La Juventus Turin et Paul Pogba, c’est presque terminé. La résiliation du contrat de l’international français est imminente et sa future destination ne fait plus aucun doute. Indice, ce ne sera pas l’OM.

Officiellement autorisé à reprendre la compétition à partir du mois de mars après une décision du Tribunal arbitral du Sport, Paul Pogba va bel et bien quitter la Juventus Turin. Cela ne faisait plus beaucoup de doute, mais le départ de l’international français se confirme du côté de la Vieille Dame, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Dans son édition du jour, le journal italien révèle que le divorce est « imminent » entre Paul Pogba et la Juventus puisque les avocats des deux camps négocient actuellement les derniers détails de la résiliation. L’officialisation de ce départ pourrait intervenir dans les prochains jours, possiblement avant la fin de la trêve internationale.

Paul Pogba va filer aux Etats-Unis

La question est maintenant de savoir où va rebondir Paul Pogba, alors que plusieurs rumeurs l’ont envoyé à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines en raison de sa relation avec Mehdi Benatia. Mais la piste marseillaise est à oublier puisque selon le journal aux pages roses, c’est aux Etats-Unis que Paul Pogba va tenter de relancer sa carrière. Grand fan de la culture américaine et de sport US, l’ancien joueur de Manchester United va rebondir en Major League Soccer. Son futur club n’a cependant pas été révélé, et on ignore donc si Pogba jouera à Los Angeles avec Lloris et Giroud, à l’Inter Miami avec Messi et Suarez ou tout simplement dans une autre équipe américaine.