Le PSG n’en veut plus, le Barça se jette dessus

Par Guillaume Conte

Il a fait rêver le PSG pendant deux ans, mais ce n'est plus le cas. Bernardo Silva va quitter Manchester City, et le FC Barcelone avance pour son recrutement sans être inquiété.

C’est la saison de la déception à Manchester City, éliminé de la Ligue des Champions et hors course pour le titre. Il va désormais falloir assurer une place dans le Top4 pour sauver l’honneur, mais rarement le champion d’Angleterre en titre n’aura été autant en difficulté sous Pep Guardiola. L’entraineur espagnol va en tirer les conséquences et effectuer un énorme coup de balai dans son effectif à l'occasion du mercato. Si, il y a encore 18 mois, tout le monde rêvait de se payer les stars des Cityzens, ce n’est plus forcément le cas et de nombreux éléments ont perdu de leur superbe. C’est le cas de Bernardo Silva, méconnaissable au coeur du jeu et inefficace sur les ailes, et qui se prépare à quitter la Premier League après 8 ans de très bons services.

Le Portugais de 30 ans reste un joueur à haute valeur marchande, mais ce n’est désormais plus la grande bataille pour le faire signer. Le PSG le voulait ces deux derniers étés, mais ce n’est plus le cas. Le FC Barcelone va en profiter pour tenter de l’attirer dans ses filets, affirme Todo Fichajes. L’ancien monégasque a récemment été lié à des clubs de MLS et d’Arabie Saoudite, mais il envisage de continuer encore deux ou trois ans en Europe avant de faire le grand saut. Et surtout, il s’agit de préserver ses chances de disputer la Coupe du monde 2026, alors que les milieux de terrain portugais prennent du galon, notamment au PSG. Plus de place pour lui à Paris donc, le Barça envisage de lâcher 50 millions d’euros pour aller chercher le vainqueur de la Ligue des Champions 2023. Cela même si, comme d’habitude avec le club catalan, il faudra aussi suivre de près les moyens financiers pour pouvoir boucler une telle opération. Mais pour l’heure, le Barça est seule en piste et compte bien en profiter pour rafler la mise avec un joueur qu’il suit aussi depuis très longtemps.