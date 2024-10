Deux buteurs de Ligue 1 intéressent la Juventus

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Malgré un bon début de saison, la Juventus n'est pas totalement sereine. Elle a notamment une grosse interrogation au poste d'avant-centre avec le seul Dusan Vlahovic comme option. De quoi obliger la Juve à recruter en France cet hiver.

Invaincue en Serie A et en Ligue des champions, la Juventus impressionne les observateurs. La patte Thiago Motta est déjà visible avec un jeu collectif plus séduisant que sous Allegri. Défensivement, les Turinois sont quasi imprenables avec un seul but encaissé en championnat, sur un penalty de Cagliari. En attaque, c'est moins idyllique. En Serie A, la Vieille Dame a échoué trois fois sur 7 à marquer en cours de match. Dusan Vlahovic a trouvé la faille tardivement et surtout il ne possède pas de remplaçant attitré dans l'axe.

La Juve vise un buteur à Lille et à Rennes

Numéro 2 au poste d'avant-centre, l'ancien marseillais Arkadiusz Milik s'est blessé au genou et manquera de nombreuses semaines de compétition. La Juventus a besoin d'un nouvel attaquant et, ce dès janvier prochain. Selon la presse italienne, elle mise sur la Ligue 1 pour trouver son bonheur. La première piste évoquée par le Corriere dello Sport est logique puisqu'il s'agit du Canadien Jonathan David. En fin de contrat au LOSC en juin, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 sera disponible à un prix abordable.

🚨 La Juventus ACTIVE les pistes Jonathan David et Arnaud Kalimuendo ! 🇮🇹



(@CorSport / @tuttosport) pic.twitter.com/pYqOIVi1Gp — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 13, 2024

L'autre cible était moins attendue par les journalistes. Tuttosport révèle que les Bianconeri visent Arnaud Kalimuendo. L'attaquant rennais de 22 ans n'a inscrit que 3 buts cette saison mais il est amené à progresser dans le futur. Il est l'un des fers de lance de l'Equipe de France Espoirs dont il occupe souvent la pointe de l'attaque. Cela pourrait être le cas mardi contre l'Autriche et ça tombe bien car la Juve l'observera à Nancy. La presse italienne avance même que les discussions ont déjà été entamées entre Rennes, Kalimuendo et le club turinois. L'ancien lensois et parisien est en train de prendre le dessus sur Jonathan David pour venir seconder Vlahovic à Turin. Un plan de carrière séduisant pour Kalimuendo avec la possibilité de jouer enfin la Ligue des champions.