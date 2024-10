Départ programmé, Haaland fait trembler City

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Erling Haaland fait le bonheur de Manchester City depuis quelques saisons déjà. Mais le géant norvégien pourrait décider de plier bagages plus tôt que prévu.

Manchester City avait flairé le bon coup au moment de recruter Erling Haaland au Borussia Dortmund. Le Norvégien a répondu présent très rapidement et aura même contribué au premier sacre en Ligue des champions des Skyblues. L'une des raisons qui avait poussé Haaland à signer à City était la présence de Pep Guardiola, qui lui voue une grande confiance. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et l'Espagnol pourrait bien décider de quitter Manchester à l'issue de son contrat, qui expire en juin 2025. Et à ce moment-là, c'est Haaland qui pourrait bien plier bagages. Surtout que l'ancien du Borussia Dortmund croirait de moins en moins au projet vendu par les champions d'Angleterre.

Haaland, Manchester City en panique ?

Selon les informations de la presse espagnole, Haaland est actuellement en train de réfléchir à son avenir. L'attaquant de City sait que le Barça et le Real Madrid lui font de l'oeil depuis des années maintenant. S'il n'est pas fermé à l'idée de prolonger son contrat, qui prendra fin en 2027, Haaland se veut très clair : Il veut une clause de sortie fixée aux alentours de 120 millions d'euros ou une promesse de sa direction concernant une future vente si tel est son désir. Dans le cas contraire, le Norvégien pourrait partir plus tôt que prévu. A noter qu'en plus du Barça et du Real Madrid, qui rêve de le faire jouer avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain et l'Arabie saoudite sont aussi sur son profil. Surtout si sa clause est aussi basse qu'espérée. En attendant, Manchester City veut continuer d'envoyer des signaux positifs à ses stars et compte bien se montrer actif lors des prochaines fenêtres de mercato. Un latéral droit et un milieu de terrain sont notamment visés.