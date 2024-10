Pogba ‍: La Juve fait une annonce mystérieuse

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, le nom de Paul Pogba est sur toutes les bouches puisque le champion du monde 2018 va être autorisé à rejouer dès le mois de mars. Mais avec quel club ? Le mystère reste entier.

Suspendu pour dopage depuis plus d’un an, Paul Pogba a vu sa sanction réduite par le Tribunal arbitral du sport. Un soulagement pour l’international français, qui va pouvoir refouler les pelouses à partir du mois de mars… mais avec quel club ? En Italie, il ne fait presque aucun doute sur le fait que la Juventus Turin va résilier le contrat de Paul Pogba, une information confirmée par Fabrizio Romano en personne. Il n’a pas fallu longtemps pour que des rumeurs envoient l’ancien Mancunien à Marseille, mais ce ne sera pas si simple, notamment car la Juventus Turin n’a pas encore tranché à 100% le dossier de son milieu de terrain de 31 ans.

La Juventus n'a pas encore tranché le cas Pogba

Interrogé par la Sky Italia, le président turinois Maurizio Scanavino a fait savoir que le club bianconero n’avait pas encore pris de décision à l’égard de Paul Pogba, toujours sous contrat. « Nous parlons à son entourage. Pogba est un grand joueur et peut certainement encore jouer. Mais cela fait deux ans qu'entre les blessures et les disqualifications, il n'a pas joué. Ce sont des éléments à évaluer et en tout cas je confirme que nous parlons avec son staff » a fait savoir Scanavino, refusant de confirmer une résiliation imminente du contrat de Paul Pogba. Dans ce dossier, chacun aura son mot à dire, y compris l’entraîneur Thiago Motta, qui pourrait tout à fait demander à conserver Paul Pogba pour le réintégrer progressivement dans l’optique de la saison 2025-2026. L’avenir du joueur n’est en tout cas pas tranché et continuera de faire l’objet de multiples rumeurs dans la presse italienne dans les jours à venir, tant que rien de définitif et d’officiel ne sera annoncé à son sujet.