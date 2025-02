Cette légende du PSG fait un carton au mercato

Dans : Mercato.

Parti du PSG à l'été 2023, Marco Verratti va quitter le Qatar l'été prochain. La Premier League le drague, mais lui rêve de revenir en Italie.

Le PSG en a fini avec les stars, et a mis tout le monde à la porte en deux ans. Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti, Kylian Mbappé et consorts ont laissé le champ libre à Luis Enrique pour montrer l’équipe de son choix avec les joueurs de son choix. Pour certains joueurs, le départ s’est fait sans ménagement, et Marco Verratti n’a pas caché qu’il avait eu beaucoup de mal à digérer cette décision après plus d’une décennie passée dans le club de la capitale.

Il rêve de la Serie A

C’était donc direction le Qatar et le club d’Al-Arabi, où il sera en fin de contrat au mois de juin. Il y retrouve une certaine forme, avec même un doublé ce week-end dans la victoire face à Al-Khor. A 32 ans, le « Petit Hibou » se prépare en tout cas à changer d’air, lui qui a été dragué par plusieurs clubs de Premier League cet hiver au mercato. Ce ne sera donc pas pour un retour à Paris, où il a toujours une maison et où il revient régulièrement, comme lors de du dernier défilé Louis Vuitton en janvier 2025 (voir photo). Selon TRB Football, Bournemouth, Fulham et West Ham sont entrés en contact avec lui, avec le but de le faire venir gratuitement au mois de juin. Mais l’international italien devrait avoir d’autres choix, notamment celui de jouer dans le championnat de ses rêves, la Serie A. Cela reste une option et un souhait pour Verratti, qui n’a connu que la Serie B lors du début de sa carrière avec Pescara.

Mais un championnat pourrait rafler la mise, puisque l’Arabie Saoudite va tenter sa chance l’été prochain, avec une offre bien évidemment supérieure à ce qui peut être de mise en Europe. Ce sera donc à Verratti de faire un choix pour la suite de sa carrière, s’il veut se challenger avec un retour en Europe où la Premier League le drague avec assiduité, ou s’il souhaite signer un nouveau gros contrat dans le Golfe.