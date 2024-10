Nico Williams au Real, le PSG et Barcelone fous de rage

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ciblé par Barcelone et le PSG l’été dernier, Nico Williams est également suivi par le Real Madrid, qui envisage la signature de l’international espagnol au prochain mercato… en cas de départ de Rodrygo.

A la recherche d’un ailier pour compenser le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait jeté son dévolu sur Nico Williams. La piste de l’international espagnol avait été validée par Luis Enrique, mais le champion d’Europe 2024 a finalement pris la décision de faire une saison de plus à l’Athletic Bilbao. L’été prochain, il y a fort à parier que l’attaquant basque agitera une nouvelle fois le marché des transferts mais cette fois, le PSG ne sera pas seulement opposé au Barça dans ce dossier. Et pour cause, la Cope en Espagne nous apprend qu’un troisième top club européen est sur les rangs pour s’attacher les services de l’ailier gauche de la Roja… le Real Madrid.

Le Real s'invite dans le dossier Nico Williams

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NICOLAS WILLIAMS ARTHUER (@nicolas_williams9)

Après avoir recruté Endrick et Kylian Mbappé l’été dernier, le club merengue verrait d’un très bon oeil la signature d’un pur prodige espagnol en la personne de Nico Williams, lequel pourrait rejoindre la capitale madrilène à la condition que Rodrygo ou Vinicius soit vendu. Un intérêt très mal vu par le FC Barcelone, qui était le favori absolu à la signature de Nico Williams l’été dernier, avant que ce dernier prenne finalement la décision de rester une ultime saison à Bilbao. Une énorme bataille risque donc de voir le jour pour s’offrir le prodige espagnol de 22 ans, d’autant que sa clause libératoire le rend accessible pour une somme dérisoire au vu de son immense talent.

En effet, l’attaquant de Bilbao a une clause à seulement 58 millions d’euros dans son contrat. A n’en pas douter, le Paris SG observera avec la plus grande attention la bataille à venir entre le Real et le Barça, avec l’envie de rafler la mise à la surprise générale. Luis Enrique demandera en tout cas à sa direction de tenter sa chance dans ce dossier, sans assurance toutefois que Nico Williams soit enclin à quitter la Liga pour rejoindre la France.