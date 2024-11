Le Real craque pour un Français, c'est une surprise

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti doit bricoler comme il peut pour présenter une défense convenable. En cause, des blessures en surnombre qui forcent à réfléchir à un recrutement lors de ce mercato hivernal.

Cette saison est de nouveau bien particulière pour le Real Madrid. La précédente avait été bonifiée et sauvée par un Jude Bellingham hallucinant, inventeur du fameux « Belli Time », moment en toute fin de match où il est régulièrement parvenu à sauver les siens. Grâce à cela et à un Vinicius performant, pas loin de remporter le Ballon d'Or grâce à sa saison, les Merengues sont parvenus à faire le doublé Liga-Ligue des champions. Une prouesse tant Carlo Ancelotti a dû réaliser un bricolage constant tout au long de la saison. Pour la saison 2024-2025, rebelote. Le Real Madrid n'est à nouveau pas verni par les blessures et est amputé d'une grande partie de son secteur défensif. Pour pallier cela, le club réfléchit à recruter Evan Ndicka.

Un ancien de Ligue 1 au Real Madrid ?

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Evan Ndicka (25 ans) suscite l'intérêt du Real Madrid. A la recherche d'un défenseur central en renfort, le club merengue scrute le marché des transferts à la recherche de bonnes opportunités. De nombreux noms ont déjà émergé, dont celui de Castello Lukeba ou encore d'Aymeric Laporte mais cette fois, c'est celui du défenseur de l'AS Roma qui ressort. Arrivé lors de l'été 2023 dans la capitale romaine en provenance de Francfort, le natif de Paris est encore sous contrat jusqu'en juin 2028.

Une situation qui n'arrangera pas les affaires du Real Madrid qui n'aurait pas forcément souhaité dépenser beaucoup d'argent cet hiver. Même s'il est arrivé libre de tout contrat en Italie, la Roma ne souhaitera probablement pas le laisser partir aussi facilement. Évalué à 25 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, il est un élément indispensable du club de la Louve.