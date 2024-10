La Juventus détruit le rêve de Pogba pour de bon

Après avoir obtenu une réduction de sa suspension pour dopage, Paul Pogba peut envisager un retour sur les terrains en 2025. Le Français a revendiqué son amour pour la Juventus. Mais, les Turinois ont définitivement tourné la page Pogba.

L'année 2025 rimera t-elle avec renaissance pour Paul Pogba ? Suspendu depuis près d'un an pour un contrôle positif à la testostérone, le milieu français croyait bien arrêter le football de haut niveau. Il risquait jusqu'à trois années de suspension. Cependant, le Tribunal Arbitral du Sport vient de le soulager grandement. Il a estimé que Paul Pogba n'avait pas ingurgité une substance interdite volontairement, réduisant la suspension du joueur à 18 mois. Pogba peut espérer reprendre la compétition en mars prochain. Mais où ? Le champion du monde 2018 espère encore que ce sera du côté de la Juventus Turin.

Toujours sous contrat chez les Bianconeri, Paul Pogba veut poursuivre son aventure dans un club qui a été le sien au cours de 6 années de sa carrière. Alors qu'une rupture de contrat était récemment envisagée, le coup de pouce du TAS peut faire changer d'avis la direction turinoise. C'est en tout cas le souhait exprimé publiquement par Pogba. « Je suis prêt à renoncer à de l'argent pour pouvoir jouer encore avec la Juve. Je suis un joueur de la Juve, dans mon esprit, il n'y a que cela en ce moment », vient-il d'avouer à la Gazzetta dello Sport.

⚪️⚫️👋🏻 Juventus insist on Paul Pogba not gonna play for them anymore despite his recent words.



He’s not part of the plans for both financial and technical reasons.



Pogba will play for new club from 2025. pic.twitter.com/fJX6wGkCsT