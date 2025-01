Neymar à Santos… deux informations bluffantes

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Libre de choisir son futur club, Neymar se dirige vers Santos. Mais de nouvelles informations viennent compléter sa future arrivée et notamment son avenir.

Neymar a mis un terme à son contrat avec Al-Hilal, après une poignée de matchs en un an et demi. Totalement hors de forme, il n’avait même pas été inscrit sur la liste des joueurs pour participer au championnat saoudien par le club de Riyad. Cela en dit long sur l’état de santé du Brésilien, qui a disputé deux bouts de matchs depuis son retour de blessure, et n’a quasiment pas touché un ballon depuis octobre 2023. Toutefois, pas beaucoup de suspense, son prochain club est déjà tout trouvé puisqu’il se prépare à rejoindre Santos, la formation qui l’a révélé au début de sa carrière.

Sky Deutschland dévoile toutefois deux informations capitales au sujet de sa signature dans le club de Rio de Janeiro. Tout d’abord, Neymar n’y signera que pour six mois, et sans grand salaire si ce n’est celui apporté par les sponsors personnels. L’ancien du PSG vient de renoncer à 40 millions d’euros en quittant Al-Hilal, mais a tout de même gratté 160 millions d’en un an et demi sans rien faire. Ensuite, après ces six mois, son ambition est de faire une dernière virée en Europe, officiellement pour se préparer au plus haut niveau avant la Coupe du monde 2026 en Amérique. Autant dire qu’on risque de parler de Neymar l’été prochain si des clubs européens sont encore intéressés par sa venue.

Enfin autre information dévoilée par la chaîne sportive allemande, c’est tout simplement que, en marge de sa signature à Santos, Neymar travaille sur le rachat total du club par le biais de la société détenue par son père, qui en deviendrait alors propriétaire et actionnaire principal. Le club historique de Pelé changerait alors de mains, avec des moyens plus importants même si tout reposerait sur la famille Neymar.