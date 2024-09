De Bruyne va quitter City, son prochain club est connu

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Kevin de Bruyne arrive en fin de contrat du côté de Manchester City. Le Belge n'a pas encore prolongé et cela n'en prend pas vraiment le chemin. L'argent saoudien semble avoir eu raison de son amour pour les Citizens.

A 33 ans, Kevin de Bruyne reste l'un des meneurs de jeu les plus efficaces d'Europe. Ce début de saison l'a encore montré, le Belge reste un cadre indispensable de ses équipes : Manchester City et la sélection belge. Son talent et sa vision du jeu phénoménales sont cependant remis en cause par des blessures de plus en plus récurrentes, la dernière ayant eu lieu contre l'Inter Milan mercredi soir. La question de son avenir à Manchester City revient sur la table alors que son contrat expire en juin prochain.

De Bruyne fonce vers l'Arabie Saoudite

C'est d'autant plus logique que Kevin De Bruyne a été convoité l'été dernier par l'Arabie Saoudite. Le métronome belge a finalement décliné tout transfert mais ce n'est que partie remise selon le média espagnol Todofichajes. Selon ses informations, Kevin de Bruyne va quitter Manchester City pour la formation d'Al-Ittihad. Le Belge aurait déjà trouvé un accord avec le club de Djeddah pour une arrivée libre l'été prochain.

Une décision influencée par ses difficultés physiques des derniers mois. Kevin de Bruyne se sent sur la fin à Manchester City, comprenant qu'il ne sera plus longtemps un cadre de Pep Guardiola. Cette volonté de ne pas faire l'année de trop se mêle à la promesse d'un contrat juteux du côté d'Al-Ittihad. Là-bas, il retrouverait une équipe très européenne avec Laurent Blanc sur le banc, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Moussa Diaby, Fabinho, Steven Bergwijn ou encore Houssem Aouar.