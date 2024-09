Kurzawa trouve un nouveau club, son salaire version PSG ne passe pas

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Layvin Kurzawa a récemment quitté le Paris Saint-Germain, libre de tout contrat. L'international français se cherche désormais un nouveau point de chute, qui pourrait bien se trouver loin du continent européen.

Après une aventure tumultueuse au PSG, Layvin Kurzawa est enfin libre de s'engager où il le souhaite. Le latéral gauche en a certainement encore sous le pied, même si beaucoup de fans et observateurs pensent que sa meilleure version est bien derrière lui. Toujours est-il que l'ancien joueur de Monaco a quelques touches intéressantes pour continuer sa carrière au plus haut niveau. A l'instar de certains, c'est bien en dehors du continent européen qu'il pourrait trouver son bonheur. Et il se pourrait qu'il tombe au même endroit qu'un certain Memphis Depay.

Layvin Kurzawa au Brésil, le salaire fait peur

Selon les informations de UOL Esporte, Layvin Kurzawa pourrait en effet signer dans les prochaines heures du côté des Corinthians. Le club brésilien, en feu depuis quelques semaines et persuadé de pouvoir jour les premiers rôles cette saison depuis la venue de Memphis Depay, veut aussi continuer d'apporter de l'expérience dans son effectif. Kurzawa, qui connait les exigences des grands clubs, pourrait donc être la perle rare. Le média rapporte que l'ancien du PSG et le Néerlandais ont récemment échangé et qu'ils sont très motivés à l'idée d'évoluer sous les mêmes couleurs. Encore faudra-t-il que les Corinthians passent la vitesse supérieure. Car la direction évalue la situation, sachant que Layvin Kurzawa n'a plus le rythme de la compétition et a multiplié les blessures ces derniers mois. Aussi, le salaire qu'il touchait au Paris Saint-Germain, estimé à quelque 500 000 euros par mois, devrait être largement revu à la baisse s'il voulait rejoindre le Brésil. Réponse dans les prochaines heures pour le joueur de 32 ans désormais.