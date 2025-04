Mercato ‍: Le Real Madrid rêve du joueur le plus lent d'Angleterre

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Toujours intéressé à l'idée de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, le Real Madrid pense de manière sérieuse à Bernardo Silva, le milieu offensif de Manchester City.

Considéré comme le plus grand club du monde, le Real Madrid est toujours en lice pour remporter la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Malgré un niveau toujours plus élevé au fil des saisons, le club madrilène doit se renouveler sans cesse pour avoir la meilleure équipe possible. Et pour cela, le Real a déjà avancé plusieurs cartes en vue de l’été prochain. Si la venue de Trent Alexander-Arnold semble bouclée, sachant que le latéral droit devrait débarquer de manière libre en provenance de Liverpool, les Merengue ciblent également Bruno Fernandes (Manchester United) ou Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Mais pas que vu que selon la presse espagnole, le Real s’intéresse aussi à Bernardo Silva. Loué par Pep Guardiola, qui le considère comme « un garçon incroyablement fort et incroyable », l’ancien milieu offensif de Monaco figure bien sur la liste estivale du club madrilène, d’après les informations du site Real Madrid Confidencial.

Bernardo Silva, le meneur de jeu idéal pour le Real ?

Real Madrid are interested in signing a veteran Man City star, according to reports in Spain 🤨 #MCFC #RealMadrid https://t.co/TBsR8silX7 — TEAMtalk (@TEAMtalk) April 3, 2025

En fin de contrat en 2026 du côté de Manchester City, l’international portugais pourrait être transféré pour un montant réduit. À la recherche d’un meneur de jeu offensif en vue de la saison prochaine, le Real approfondira ce dossier uniquement si les Citizens demandent une indemnité de transfert « raisonnable ». Il faut dire que le joueur de 30 ans n’est pas à son meilleur niveau cette saison. Joueur de champ le plus lent de la Premier League cette saison, avec une vitesse maximale de 23,6 km/h selon Opta, Silva a marqué trois buts et délivré quatre passes décisives en 40 matchs. Un bilan correct mais pas fou, à l’image de la saison de son équipe. Arrivé à Manchester en provenance de Monaco en 2017 contre un chèque de 43 millions d’euros, le joueur majeur des Citizens se verrait bien rester à l'Etihad Stadium encore un peu, mais si son club veut changer son effectif et repartir sur un nouveau cycle après cette saison difficile, Bernardo Silva disposera donc d’une très belle porte de sortie du côté du Real Madrid.