Chelsea et Strasbourg punis au mercato ‍!?

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Strasbourg et Chelsea ont construit des liens forts, mais l'UEFA y est particulièrement attentive si jamais les deux équipes venaient à se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui est clairement possible.

Grosse bonne surprise de la Ligue 1, le RC Strasbourg n’a pas profité de son propriétaire commun avec Chelsea pour récupérer des stars. Ce sont plutôt des joueurs prometteurs qui sont arrivés et qui ont adhéré au projet de Liam Rosenior. Le Racing est impressionnant dans ce sprint final, et sa victoire face à l’OL a même fait naitre de grosses ambitions, puisque la formation alsacienne n’est qu’à un point de la quatrième place, actuellement détenue par Nice. De quoi envoyer du rêve aux supporters strasbourgeois, pourtant très défiants envers leur direction mais qui ne peuvent que s’incliner sur le jeu pratiqué, l’enthousiasme et les résultats obtenus. Mais il y a un autre élément à prendre en compte, notamment si jamais Strasbourg et Chelsea, sa maison mère qui partage donc le même propriétaire BlueCo, devaient tous les deux se qualifier en Ligue des Champions.

Le scouting également interdit

Un consortium ne peut en effet profiter de sa multi-propriété pour faire des transactions entre ses différentes entités. Alexander Ceferin, président de l’UEFA, a récemment rappelé les règles en vigueur. « Les clubs disputant une même compétition européenne ne sont pas autorisés à se transférer ou se prêter des joueurs entre eux, ni à mettre en place des participations commerciales ou à partager les données de scouting », assure ainsi l’instance européenne. Si le dernier point est difficile à prouver, l’UEFA rappelle qu’il est impossible de mettre en place des contrats pour contourner le fair-play financier, mais aussi d’avoir des transactions de joueurs de toute forme entre les clubs concernés.

Une règle que Chelsea et Strasbourg vont devoir prendre en compte si jamais les classements respectifs en fin de saison les emmène en C1. Tout ne sera pas possible dans ces conditions, et l’idée ne sera pas d’énerver l’UEFA car les sanctions peuvent ensuite être sérieuses.