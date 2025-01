Chicago divise le salaire de Neymar par cinq

Très bien payé au Paris SG, encore mieux en Arabie saoudite, Neymar voit Chicago le courtiser pour ce mois de janvier. Les détails tombent alors que la franchise de l’Illinois négocie parallèlement avec Al-Hilal. Selon CBS et GiveMeSport, le Brésilien se verra offrir un salaire de 20 millions d’euros par saison sur deux ans avec Chicago, soit cinq fois moins que ce qu’il touche à Riyad. Néanmoins, des sponsors peuvent soutenir directement cette opération en payant Neymar pour des publicités et faire augmenter son salaire à l’américaine. Un procédé qui a aussi été mis en place par Miami pour pouvoir rémunérer Lionel Messi plus que sur sa simple fiche de paye. A noter qu'Al-Hilal n'a pas dit oui à son départ, et espère toujours le voir jouer d'ici à l'été prochain. Certains dirigeants saoudiens rêvent même de voir Neymar prolonger son contrat dans le Royaume.

Chicago Fire have Neymar's MLS rights and are pursuing a deal similar to Inter Miami's deal with Lionel Messi in terms of salary (around $20 million a year) plus sponsorship opportunities, according to @tombogert & @JacobsBen 😳 pic.twitter.com/Xo8AZH8pRI