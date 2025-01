L'AC Milan tente l'énorme coup Rashford

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

La fin de l'aventure est proche pour Marcus Rashford à Manchester United. Mais qui va le récupérer cet hiver ? Peut-être bien le Milan AC qui vient d'entamer les démarches pour un transfert.

Ancienne pépite du football anglais, Marcus Rashford est devenu le vilain petit canard à Manchester United. Cela fait plusieurs mois que l'attaquant de 27 ans ne met plus un pied devant l'autre en Premier League. De quoi pousser les Red Devils à s'en débarrasser au plus vite, si possible dès ce mois de janvier. Une tâche pas si aisée puisque la cote de Rashford s'est effondrée en Europe. Désiré par le PSG pendant plusieurs mercatos consécutifs, l'international anglais ne voit plus les clubs se bousculer chez son agent. Qui veut bien du joueur en 2025 ?

🚨 𝗟'𝗔𝗖 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗦'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝗣𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗔̀ 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗨𝗦 𝗥𝗔𝗦𝗛𝗙𝗢𝗥𝗗 ! 🔴⚫️



Les Red Devils souhaitent trouver une solution afin que Marcus Rashford parte en prêt… pic.twitter.com/cbe2TIxG3B — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 4, 2025

Rashford en prêt à Milan, Man United approuve

Le Milan AC se pose finalement en favori numéro 1 dans ce dossier. Selon le média espagnol Relevo, le club désormais entraîné par Sergio Conceiçao a pris contact avec les Red Devils pour un transfert de Marcus Rashford. Les négociations entre les deux clubs sont bien avancées puisqu'elles ont débuté il y a plusieurs jours de cela. Souvent gourmand par le passé avec les prétendants de l'attaquant anglais, Manchester United a totalement changé de stratégie. Le club mancunien privilégie un prêt pour relancer son joueur (4 buts en Premier League cette saison). Un bilan presque séduisant pour un Milan en manque criant d'efficacité. Aucun Rossoneri n'a dépassé les 5 buts en Serie A cette saison.