Chelsea vire ses deux Français, 80 millions envolés

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Chelsea a décidé de frapper fort cet hiver, et Axel Disasi ainsi que Benoit Badiashile sont invités à se trouver un nouveau club dès le mois de janvier.

La grande frénésie des achats est terminée à Chelsea, où le propriétaire américain Todd Boehly a bien compris qu’il ne servait à rien d’acheter tout le monde sans réfléchir, et que cela ne faisait pas forcément une équipe au final. Résultat, c’est la grande braderie à l’heure où l’OM est cité pour récupérer Mykhaïlo Mudryk, l’ailier ukrainien arraché alors qu’il allait signer à Arsenal, pour 100 millions d’euros. Mais d’autres joueurs des Blues sont ciblés, et deux défenseurs français achetés à prix d’or sont invités à se trouver un nouveau club au mercato de janvier. Avis aux formations intéressées, Benoit Badiashile et Axel Disasi sont désormais en vente.

Des millions d'euros dépensés pour bien peu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Le média Team Tealk affirme que les deux anciens monégasques n’inspirent aucune confiance à l’entraineur actuel Enzo Maresca et le club londonien se dit que, avec ces contrats sur le long terme, il est l’heure de limiter la casse sur le plan financier. Concernant Benoit Badiashile, sa valeur a logiquement baissé après son arrivée en 2023 contre 38 millions d’euros. Même chose pour le joueur révélé à Reims, qui avait signé pour plus de 40 millions d’euros, et n’a jamais vraiment convaincu dans l’axe comme au poste d’arrière droit. Il reste à savoir si des clubs anglais vont tenter leur chance pour relancer des joueurs encore jeunes mais qui n’ont pas réussi à s’imposer à Chelsea.

En tout cas, le mot est passé et le coup de balai prévu pour ce mois de janvier risque d’être imposant à Chelsea, qui a déjà fait savoir que la Conférence League ne l’intéressait pas vraiment, et que l’idée était de réduire l’effectif pour essayer enfin de créer une équipe capable de jouer les premiers rôles en Premier League.