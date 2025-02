Rennes veut Koné, l'OM fixe une énorme condition

Rennes a relancé son intérêt pour Ismaël Koné, sur le départ à l’Olympique de Marseille et qui n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Mais l’entraîneur italien a une exigence avant de voir filer son milieu canadien.

Recruté à Watford pour 12 millions d’euros il y a six mois, Ismaël Koné est déjà sur le départ à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de 22 ans a un énorme potentiel, mais la concurrence est pour l’instant trop forte en Provence avec des joueurs tels que Rongier, Hojbjerg ou encore Rabiot à son poste. La tendance est donc à un départ pour celui qui compte déjà 26 sélections avec le Canada. Valence tenait la corde ces dernières heures pour récupérer Ismaël Koné en prêt, mais c’est finalement à Rennes que le néo-Marseillais pourrait atterrir.

🚨🔴⚫️ Understand Rennes are now in talks for Ismael Kone as midfielder to join on loan from OM.



Fiorentina and Valencia are both keen too but Rennes now entering in the race with director Massara on it. pic.twitter.com/5kfSWNUEFz