Manchester United en crise, le Barça est fou de joie

Par Corentin Facy

En grande difficulté depuis plusieurs mois, Manchester United pourrait tout changer l’été prochain, avec un nouvel entraîneur et un effectif boulversé en profondeur. Ce qui profiterait au Barça.

Nommé en lieu et place d’Erik Ten Hag en novembre dernier, Ruben Amorim n’a pas réussi à changer la mauvaise dynamique de Manchester United pour le moment. Les Reds Devils sont 14es de Premier League et leur saison est d’ores et déjà terminée pour ce qui est des objectifs européens. L’idée pour la direction mancunienne est dès à présent de se tourner vers la saison prochaine, notamment en ce qui concerne le mercato. Mais le marché des transferts de Manchester United sera logiquement influencé par celui qui sera l’entraîneur des Red Devils pour la saison 2025-2026.

Et une surprise pourrait bien voir le jour dans les semaines à venir avec le potentiel départ de Ruben Amorim. Le technicien portugais n’y arrive pas et la direction britannique pourrait faire le choix de s’en séparer. Une tendance confirmée par le média catalan El Nacional, qui révèle que Xavi, libre depuis son départ du FC Barcelone, est l’immense favori pour compenser un éventuel départ de Ruben Amorim. L’ancien capitaine de la sélection espagnole aurait d’ores et déjà dressé sa liste de courses dans le cas où il viendrait à être nommé coach de Manchester United. Le média révèle ainsi que Xavi souhaite faire venir deux joueurs du Barça à Old Trafford : Frenkie de Jong et Ronald Araujo.

De Jong et Araujo vers Manchester United ?

Deux départs auxquels la direction catalane ne s’opposera pas afin de renflouer ses caisses, chose indispensable dans l’optique de renforcer l’équipe avec des recrues souhaitées par Hansi Flick l’été prochain. Indirectement, la crise que traverse Manchester United pourrait donc faire les affaires du FC Barcelone. Reste maintenant à voir quelle somme le club catalan réclamera pour ses deux joueurs, et si De Jong et Araujo accepteront de rejoindre la Premier League dans un club qui ne sera sans doute pas qualifié pour la coupe d’Europe. Et c’est sans doute là que le plus difficile va commencer pour les dirigeants des deux clubs.