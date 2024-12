Cherki au PSG, c'est un grand oui et pour tout de suite

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki brille avec l'OL, en Ligue 1 comme en Europe. Les vestes se retournent et le PSG est autorisé à foncer dessus pour l'acheter dès cet hiver.

Depuis sa sortie du loft pour affronter l’OM et marquer dès ses premières minutes, Rayan Cherki marche sur l’eau. Le milieu de terrain met enfin ses qualités individuelles au service du collectif et cela porte ses fruits. L’équipe lyonnaise est à fond derrière lui, et lui parvient à briller et faire briller ses coéquipiers. Un nouveau visage qui séduit, y compris chez ses anciens prétendants. En effet, Dortmund se mord les doigts de ne pas avoir su saisir l’occasion l’été dernier au mercato. Et du côté du PSG, on pourrait bien faire demi-tour et se dire que cela vaut vraiment le coup de faire un effort cet hiver pour aller chercher un joueur qui a toujours un bon de sortie donné par John Textor. Surtout dans un club qui va faire venir Thiago Almada dans quelques semaines. Et de son côté, Rayan Cherki s'est voulu énigmatique sur son avenir après le match face à Francfort, expliquant qu'il avait deux matchs à disputer et qu'ensuite il faudrait voir...

Le clan Mbappé n'est plus là, il faut foncer

Pour Romain Beddouk, intervenant sur l’émission concernant le PSG sur France Bleu, il est l’heure d’assumer totalement de retourner sa veste concernant la venue de Rayan Cherki à Paris. « Rayan Cherki, depuis peu, c’est une vraie justesse dans son jeu. Il prend les bonnes décisions pour mettre ses capacités techniques au service du collectif. Il est encore jeune car il n’a que 21 ans, mais il a commencé sa carrière pro et donc déjà plus de 120 matchs en Ligue 1 à son actif. Pendant longtemps, il a été considéré comme le joueur le plus prometteur de l’OL depuis Karim Benzema, et ça y est, on a l’impression que le déclic s’est fait. L’été dernier, il y avait un accord entre l’OL, le PSG et Cherki et finalement ça ne s’est pas fait. L’entourage de Cherki de l’époque pensait que Dortmund était intéressé et donc ils ont refusé une proposition du PSG en attendant celle de Dortmund qui n’est jamais arrivée. A ce moment-là, je n’était pas très chaud pour l’arrivée de Cherki à Paris. Notamment en raison de son entourage qui était la structure montée par la mère de Kylian Mbappé. Mais entre sa progression et ses nouvelles fréquentations, avoir Cherki à Paris ce serait une bonne idée. Luis Enrique avait validé donc le joueur pourrait avoir sa chance. Et vues les difficultés financières de l’OL, ça peut se faire même cet hiver au mercato », assure Romain Beddouk, pour qui le vent a totalement tourné dans ce dossier. Et le timing est désormais très positif pour un transfert à conclure rapidement.