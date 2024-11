Coup de théâtre à Madrid, Endrick s'en va

Grande promesse du foot brésilien et mondial, Endrick doit encore prendre son mal en patience au Real Madrid. Peu utilisé par Carlo Ancelotti, il pourrait être prêté en janvier. Une destination étonnante lui est proposée en Angleterre.

Phénomène de précocité, Endrick a sans cesse repoussé ses limites depuis le début de sa carrière. A 18 ans, il a déjà conduit Palmeiras à deux titres de champion du Brésil. Il a intégré l'équipe du Brésil avant même sa majorité, inscrivant déjà 3 buts en 13 sélections. L'été dernier, il a pris la direction de Madrid pour un transfert à 70 millions d'euros du côté du Real. Mais, ce prix élevé n'en fait pas encore une star en Europe ou en Espagne. Endrick cire le banc chez les Merengues, n'ayant disputé que 8 matchs pour 55 minutes de temps de jeu au total.

Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrygo dans l'effectif madrilène, la situation d'Endrick n'est pas anormale. Néanmoins, le feu follet brésilien doit continuer à jouer pour ne pas interrompre sa progression fulgurante. Dans cette optique, le Real Madrid envisage de le prêter au cours des prochains mois. Un club se manifeste déjà pour l'accueillir. Le journal catalan Sport a donné son nom et il a de quoi surprendre : Southampton.

🚨 Southampton have registered an interest in signing Real Madrid's Endrick on loan in January.



