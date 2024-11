Mercato ‍: Jonathan David, ce club inattendu qui veut le recruter

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Auteur d’une nouvelle belle saison sous le maillot du LOSC, Jonathan David sera l’une des attractions du marché des transferts en 2025. Surtout que des clubs de Premier League commencent à s'affairer dans ce dossier.

Jonathan David est l’un des principaux artisans de la bonne saison de Lille, qui a notamment réalisé les exploits de battre le Real et l’Atlético en Ligue des Champions. Pour briller sur la scène européenne et rester en haut de l’affiche en L1, avec une quatrième place à un point du podium après 11 journées, Bruno Genesio peut donc compter sur son buteur canadien, auteur de 13 réalisations en 19 matchs toutes compétitions confondues. Une nouvelle saison au très haut niveau pour David, qui confirme ses aptitudes à briller contre les meilleurs défenseurs d’Europe. Autant dire que le joueur de 25 ans commence à attirer les regards, surtout qu’il sera en fin de contrat en juin prochain. Potentiellement libre dans quelques mois, David attise déjà la Premier League, et surtout le club de Fulham, comme on peut le lire sur Givemesport.

La Premier League commence à bouger pour Jonathan David

Fulham are eyeing an ambitious move to sign Lille sensation Jonathan David on a free transfer when his contract expires next summer. Written by @DMFv2 & @DeanJonesSoccer https://t.co/CAPcZf4kWZ — GiveMeSport (@GiveMeSport) November 14, 2024

« Fulham connaît les conditions que David recherchera lorsqu'il partira loin de Lille. Le club anglais pourrait même envisager de faire un geste en janvier lorsqu'ils pourront officiellement déposer une offre de pré-contrat avant l'été. Bien que Fulham soit l'un des clubs intéressés, leur intérêt pourrait être le déclencheur pour que d'autres clubs intensifient leur propre intérêt pour l'international canadien », explique le site anglais, qui avoue que Newcastle est aussi sur les rangs.

Sous les ordres de Marco Silva, Fulham réalise une bonne saison avec une septième place en Premier League. C’est donc pour rester dans le haut du panier que le club de Craven Cottage pourrait recruter un attaquant de la trempe de David, histoire de concurrencer Raul Jimenez. Mais ce dossier est loin d’être fait, sachant que le Canadien attend peut-être un plus grand club après avoir refusé une formation comme West Ham l’été dernier. Et s’il veut s’offrir la plus belle porte de sortie possible après le LOSC, où il avait été recruté pour 27 ME en 2020, David doit simplement continuer à marquer les esprits en Ligue des Champions et en L1 pour finir de convaincre les plus gros clubs européens.