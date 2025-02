Liverpool a trouvé le remplaçant de Salah à Nice

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Plus les semaines passent et plus la probabilité de voir Mohamed Salah prolonger à Liverpool diminue. Les Reds cherchent déjà un remplaçant pour leur star égyptienne. Un jeune attaquant de Nice pourrait faire l’affaire.

Un an après le départ de Jurgen Klopp, une nouvelle page risque de se tourner à Liverpool. En effet, Mohamed Salah n'a pas encore prolongé son contrat qui expire en fin de saison. Tout porte à croire que l'Egyptien va quitter le club dont il défend les couleurs depuis 2017. Un gros coup dur pour les Reds puisque Salah est dans la forme de sa vie en ce moment. Cette saison, l'attaquant a inscrit 26 buts et délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan monstrueux pour un joueur difficilement remplaçable. Pourtant, la direction de Liverpool se penche déjà sur ce dossier.

Mohamed-Ali Cho à Liverpool ?

Dans un tel contexte, il y a deux solutions : trouver une star expérimentée équivalente à Mohamed Salah ou miser sur des jeunes talents capables d'exploser. Les Scousers privilégient la deuxième option selon TeamTalk. Le média anglais donne même le nom de la cible des Reds pour l'été prochain. Il s'agit du Niçois Mohamed-Ali Cho. Celui qui vient de fêter ses 21 ans réalise un exercice correct avec les Aiglons, actuels troisièmes de Ligue 1. L'ancien angevin en est à 5 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

Liverpool are plotting a summer move for Mohamed-Ali Cho 👇https://t.co/c55Cz87IxA — TEAMtalk (@TEAMtalk) February 12, 2025

Liverpool apprécie surtout la polyvalence de Mohamed-Ali Cho. Il peut évoluer aux trois postes offensifs ailier droit, attaquant axial ou ailier gauche comme son aîné Mohamed Salah. En outre, le jeune niçois connaît bien l'Angleterre pour y avoir vécu étant enfant et pour y avoir réalisé une partie de sa formation. C'était à Everton, l'autre club de Liverpool. Le leader de Premier League estime en plus pouvoir récupérer Cho pour un prix correct puisque ce dernier est sous contrat à Nice jusqu'en 2028. Reste à voir si le joueur de 21 ans serait en mesure d'assumer la pression au sein de la meilleure équipe d'Europe actuellement.