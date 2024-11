Textor rêve de l'énorme coup Lucas Paqueta

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

John Textor pourrait mettre au point un échange improbable lui permettant de faire venir Lucas Paqueta à Botafogo. Un transfert qui ne laisserait pas insensible les supporters de l’OL s’il venait à se concrétiser.

Joueur phare de l’Olympique Lyonnais de 2020 à 2022, Lucas Paqueta fait depuis trois ans les beaux jours de West Ham en Premier League. Mais ces derniers mois, la carrière de l’international brésilien bat de l’aile en raison d’une sombre affaire de paris sportifs, dont l’enquête est toujours en cours. Pour l’instant, l’international brésilien est toujours autorisé à jouer mais l’incertitude plane quant à la suite de sa carrière. Un homme semble néanmoins déterminé à lui faire confiance et à prendre le risque de le faire signer, il s’agit de John Textor.

D’après les informations du Sun, le patron d’Eagle Football verrait d’un très bon oeil la venue de Lucas Paqueta à Botafogo. Un potentiel retour dans son pays qui ne serait pas pour déplaire à l’ancien milieu offensif de l’OL et qui pourrait être rendu possible par un échange avec Igor Jesus. Et pour cause, West Ham piste depuis plusieurs semaines l’attaquant brésilien de Botafogo, estimé à environ 30 millions d’euros par John Textor. Et pour rendre possible le départ de l’attaquant de 23 ans vers la capitale anglaise, Lucas Paqueta pourrait être mis dans la balance à la demande de John Textor.

Paqueta ciblé par Textor... pour Botafogo

L’échange n'est donc pas impossible et pourrait se concrétiser dès le mercato hivernal, si toutes les parties parviennent à trouver un accord. Indirectement, Lucas Paqueta se rapprocherait donc un peu de l’OL avec une signature dans un club de la galaxie Eagle Football. Un retour à Lyon dans quelques mois semble cependant improbable pour Lucas Paqueta, dont l’avenir ne semble plus vraiment s’écrire en Europe après ses histoires de paris sportifs et alors qu’une lourde sanction à son encontre est susceptible de tomber dans les prochains mois.