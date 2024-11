Osimhen en solde, Naples va tout perdre

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Victor Osimhen fait le bonheur de Galatasaray depuis le début de la saison. Mais il ne s'agit que d'un prêt pour le joueur, qui appartient toujours à Naples.

L'été dernier, Naples et Victor Osimhen étaient plus que motivés à l'idée de se séparer. L'attaquant nigérian estimait avoir fait son temps en Italie et désirait relever un nouveau défi. Malheureusement pour lui, rien ne s'est passé comme prévu. A tel point qu'il a dû rejoindre Galatasaray en prêt dans les ultimes heures du marché des transferts estival. S'il se régale en Turquie, Osimhen ne restera très vraisemblablement pas à Istanbul passée la prochaine intersaison. Surtout que sa clause a désormais changé et devrait intéresser pas mal de clubs européens.

Osimhen, Naples va craquer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Ces dernières heures, la Gazzetta dello Sport indique en effet que la clause libératoire de l'ancien joueur du LOSC est désormais fixée à 75 millions d'euros. Un prix très alléchant pour les écuries intéressées, même si Aurélio De Laurentiis pourra avoir quelques regrets sur la vente de Victor Osimhen. Il y a encore quelques mois, l'attaquant était annoncé au PSG, qui voulait investir plus de 100 millions d'euros pour lui. Mais le président de Naples s'était montré inflexible. Il devra donc revoir ses exigences à la baisse. A noter qu'outre Paris, Manchester United est très chaud à l'idée de récupérer Osimhen.

D'après Il Mattino Di Napoli, Victor Osimhen serait devenu la priorité de Ruben Amorim. Un échange avec Joshua Zirkzee + 30 millions d'euros sera notamment proposé au Napoli. A noter qu'une clause de rupture existe dans le contrat de Victor Osimhen à Galatasaray dès l'hiver prochain. Problème, publiquement, le joueur de 25 ans ne semble pas pressé de quitter la Turquie. Selon ses dires, il s'y sent très bien et veut continuer à profiter le plus possible de sa saison là-bas.