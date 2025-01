Le sauveur vaut 100 ME, Amorim supplie Manchester United

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

14e de Premier League, Manchester United est en grande difficulté. Ruben Amorim n'a pas amélioré la situation des Red Devils, lesquels souffrent notamment dans le domaine offensif. L'arrivée de Viktor Gyokeres paraît indispensable mais il faudra mettre le prix.

Même l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe à l'heure actuelle n'aura pas suffi à réveiller Manchester United. Englués en seconde partie de classement en Premier League, les Red Devils sont allés chercher Ruben Amorim au Sporting et au prix fort (16 millions d'euros). Le technicien portugais de 39 ans avait placé son club lisboète au plus haut, ce dernier étant invaincu toutes compétitions confondues avant le départ de son entraîneur. Cependant, Amorim n'a eu aucun impact tactique ou psychologique sur une équipe mancunienne en perdition. Mauvais dans le jeu, Manchester United a perdu 6 matchs avec l'entraîneur lusitanien dont 5 en Premier League. 14es du championnat, les Mancuniens se rapprochent dangereusement du bas de tableau.

Amorim exige Gyokeres dès janvier

Un bilan catastrophique qui met en lumière le manque de qualité de l'effectif. Fébrile défensivement, Manchester United souffre aussi offensivement. Le club mancunien n'a marqué aucun but sur ses trois derniers matchs de championnat, ne parvenant pas à faire émerger un leader d'attaque. Hojlund s'en sort convenablement mais Rashford et Zirkzee sont de véritables fantômes. Le Néerlandais a d'ailleurs été remplacé après 33 minutes seulement contre Newcastle. Amorim le sait : Manchester United a besoin d'un tueur devant pour remonter au classement et quoi de mieux que son ancien joueur Viktor Gyokeres.

Viktor Gyökeres becomes the 𝑻𝑶𝑷 𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬𝑹 of 2024 ⚽️👏 pic.twitter.com/Ca0zweYUEQ — 433 (@433) December 31, 2024

Selon le Daily Star, Ruben Amorim a demandé à ses dirigeants de recruter le Suédois le plus rapidement possible, soit dès janvier. Très lié à son ancien protégé au Sporting, il connaît son talent pour marquer des buts et estime qu'il est le joueur capable de relancer Manchester United. Une impatience d'autant plus logique que Rashford et Zirkzee sont annoncés partants dès cet hiver. Le transfert du canonnier suédois (62 buts en 2024 !) a un coût : 100 millions d'euros. C'est le montant de sa clause libératoire, non négociable, fixée par le Sporting. Une dépense énorme mais les Red Devils n'ont pas le choix, eux qui vivent leur pire saison depuis 35 ans.