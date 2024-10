Real, Barça, ce joueur de Ligue 2 affole l’Europe

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real, le Barça et des ténors italiens suivent les performances d'un jeune attaquant français de 18 ans qui brille avec le FC Lorient.

Les grands clubs européens ont pour habitude de piocher en France au mercato, mais cela se fait généralement au sein des clubs de Ligue 1 comme Rennes, Monaco, Lille ou Lens. Il est rare de voir un joueur de Ligue 2 faire saliver des formations importantes en Europe, mais c’est le cas avec Junior Kroupi. L’attaquant s’était fait un nom en Ligue 1 la saison dernière mais il n’avait pas pu empêcher la relégation du FC Lorient. Resté en Bretagne, le fils d’Eli Kroupi est bien décidé à marquer les esprits et à continuer sa progression, à seulement 18 ans.

Son potentiel épate les recruteurs qui ont bien envie d’aller chercher l’international français U19 avant qu’il n’explose réellement et que la surenchère soit de mise. Car il ne fait aucun doute que le FC Lorient, qui a pourtant offert un contrat jusqu’en 2026 à son attaquant, aura du mal à conserver un élément dont la valeur marchande approche déjà les 12 millions d’euros.

Cinq grands clubs européens sur le coup

Selon les informations du site spécialisé Todo Fichajes, rien que le Real Madrid et le FC Barcelone ont suivi ses performances, et ont remarqué son efficacité, lui qui a quasiment marqué la moitié des buts des Merlus depuis le début de la saison. Le média espagnol affirme que la Juventus, le Milan AC et Naples sont également sur les rangs d’un joueur qui compte bien réaliser une grosse saison avec Lorient, et pourquoi pas partir à l’été 2025. Ce ne serait en tout cas une surprise pour personne, pour Kroupi qui a été dragué par le Stade Rennais l’été dernier, mais a finalement décidé de rester fidèle à son club formateur et celui où son père a passé une bonne partie de sa carrière également. Mais dans le football, il ne faut jamais jurer de rien.