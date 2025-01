Mathys Tel refuse Tottenham, ce sera Aston Villa ou MU

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Mathys Tel ne souhaite pas rejoindre Tottenham, qui avait un accord avec le Bayern pour son transfert. La porte est ouverte pour les autres clubs anglais.

Gros emballement sur le dossier Mathys Tel en cette fin de mercato. L’attaquant français a décidé de quitter le Bayern Munich et pas par la petite porte, puisqu’il s’agira d’un transfert définitif. L’ancien rennais est persuadé de pouvoir changer de statut, mais que ce ne se fera pas en Bavière puisque Vincent Kompany ne lui fait pas confiance. Tottenham avait trouvé un accord avec le Bayern pour un transfert à hauteur de 60 millions d’euros, mais RMC annonce que Tel a refusé de rejoindre le club londonien, englué au classement et loin de prétendre à un retour en Coupe d’Europe pour la saison prochaine.

Chelsea prêt à un coup de folie ?

Arsenal et Chelsea ont aussi tenté leurs chances, mais selon Sky Deutschland, la finale pour récupérer Mathys Tel se joue actuellement entre Manchester United et Aston Villa. Cela parle évidemment gros sous et projet sportif, même si les deux formations ont du mal à se retrouver régulièrement en Ligue des Champions ces dernières années. Seule certitude, le transfert se conclure au minimum pour 60 millions d’euros, voire plus si un réveil soudain a lieu puisque Chelsea pourrait tenter un coup de folie dans les dernières heures du mercato pour rafler la mise.