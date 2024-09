Jurgen Klopp prépare son grand retour

Jurgen Klopp a quitté son poste de manager de Liverpool après 8 années. En congé sabbatique, l'Allemand est flou concernant son avenir dans le football. Cependant, un éminent journaliste annonce déjà son retour prochain sur le banc.

L'un des meilleurs entraîneurs au monde profite actuellement du soleil à Majorque. Après 8 ans passés sur le banc de Liverpool, Jurgen Klopp a quitté les Reds en mai dernier. L'Allemand s'est mis en congé sabbatique pour se ressourcer physiquement et mentalement. Fini l'enchaînement des matchs en Premier League, place au repos dans sa résidence des Baléares. Klopp est resté assez flou concernant son retour futur sur un banc. Une fin de carrière est possible si l'envie d'entraîner ne revient pas d'ici-là. Ce scénario est totalement exclu par le commentateur allemand Marcel Reif.

S'exprimant pour une émission du média Bild, le journaliste s'est montré sûr de lui : Jurgen Klopp reprendra son métier d'entraîneur et même très rapidement. Pour Reif, l'ancien manager de Liverpool sera même en poste d'ici un an. « Ce n'est pas le genre de personne qui va passer les prochaines années dans sa « finca » de Majorque. Je pense qu'il a encore beaucoup trop de qualités d'entraîneur. Je parie qu'il travaillera à nouveau comme entraîneur dans un avenir proche. Il reviendra en 2025. […] Il sera à l’étranger ! Il peut même évoluer en Premier League », a t-il lâché.

