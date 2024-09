Le Real prépare un énorme coup en défense, un Français va pleurer

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid est toujours à l'affût sur le marché des transferts afin de saisir des bonnes opportunités. Et ces dernières années, le club merengue s'est mis en tête de récupérer des joueurs XXL en fin de contrat.

Cet été, le Real Madrid a fait fort sur le marché des transferts en récupérant gratuitement Kylian Mbappé au PSG. Un rêve de longue date pour les Espagnols (et le joueur français), qui vont désormais pouvoir compter sur les services d'un des meilleurs joueurs du monde dans les prochaines années. Les champions d'Europe ne veulent cependant pas s'arrêter en si bon chemin et sont encore intéressés par des joueurs qui seront en fin de contrat à l'issue de la saison. Parmi les joueurs qui plaisent d'ailleurs beaucoup à la direction madrilène : Alphonso Davies.

Alphonso Davies au Real Madrid, l'affaire en bonne voie ?

L'international canadien du Bayern Munich est, selon les informations de AS, plus proche que jamais d'une arrivée au Real Madrid. L'ancien des Whitecaps de Vancouver a déjà refusé plusieurs propositions de prolongation de contrat de la part des Bavarois et s'imagine bien évoluer sous les couleurs merengue. Il sera d'ailleurs autorisé à négocier avec les Espagnols à partir du 1er janvier 2025. Un pré-contrat est même susceptible d'être signé à ce moment-là. Une arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid pourrait en revanche signifier le départ de Ferland Mendy. Ce dernier est dans les petits papiers de clubs huppés comme le PSG ou encore... le Bayern Munich, qui pourrait en faire le remplaçant de Davies. En tout cas, une arrivée libre de Davies au Real Madrid serait un sacré coup pour les Madrilènes, coutumiers du fait depuis quelques mois sur le marché des transferts. Pas de quoi en revanche plaire à la concurrence, qui n'apprécie pas ce genre de pratiques.