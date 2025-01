Olmo remplacé par Nico Williams, le Barça n'a honte de rien

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone a du souci à se faire concernant les contrats de Dani Olmo et de Pau Victor, non-homologués par la Liga. Mais, les problèmes de masse salariale du club catalan ne remettent pas en cause les plans au mercato.

Le passage à la nouvelle année est souvent synonyme de gueule de bois mais celle vécue par le Barça n'était pas enviable. Les autorités sportives espagnoles ont refusé d'homologuer les contrats des deux joueurs catalans, Dani Olmo et Pau Victor. Ces recrues de l'été 2024 sont importantes au sein de l'effectif de Hansi Flick. Mais, l'entraîneur allemand ne peut plus les utiliser pour le moment. Ils sont libres de tout contrat et donc virtuellement perdus pour le FC Barcelone. Les Blaugranas travaillent activement pour résoudre la situation et corriger leur masse salariale jugée trop importante.

Nico Williams, le Barça n'a pas lâché l'affaire

Néanmoins, pas question de rester passif au mercato pour Joan Laporta ainsi que pour son directeur sportif Deco. En effet, selon Matteo Moretto du site Relevo, le FC Barcelone se veut ambitieux notamment dans l'optique de l'été prochain. La signature du défenseur allemand Jonathan Tah est espérée. Toutefois, c'est surtout le dossier Nico Williams, la pépite de la Roja et de Bilbao, qui obsède les dirigeants catalans.

🚨 | Le FC Barcelone surveille toujours Nico Williams en vue d'un possible transfert cet été.



Le transfert de l'international espagnol est plus que jamais d'actualité, et le Barça espère qu'il pourra aboutir l'été prochain. Encore faut-il convaincre l'Athletic Bilbao et surtout les instances sur le plan financier. Déjà bloqué pour Dani Olmo et Pau Victor, le Barça n'arrivera pas à inscrire les deux hommes avec Williams en plus dans son effectif. Il faudra sacrifier au moins un joueur parmi les trois. De quoi se dire que le Barça va vite lâcher l'affaire pour Dani Olmo, lequel séduit d'ailleurs bien des clubs en Europe comme le PSG.