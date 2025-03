80 millions d’euros pour Ekitike, Liverpool et Arsenal sont bouillants

Hugo Ekitike cartonne à Francfort cette saison, avec 19 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Un gros transfert ne fait déjà plus aucun doute cet été pour l’ex-attaquant du PSG.

Recruté par Francfort pour seulement 17 millions d’euros en provenance du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike va permettre au club allemand de réaliser une très grosse plus-value. Grâce à son excellente saison en Bundesliga, le buteur formé au Stade de Reims attise les convoitises et selon les informations divulguées ce samedi par Sky Sports en Allemagne, ses dirigeants ne veulent pas entendre parler d’un départ pour moins de 80 millions d’euros. Une somme effrayante pour les courtisans du buteur de l’équipe de France espoirs ? Pas vraiment puisque le journaliste Florian Plettenberg assure que Liverpool et Arsenal ainsi que la Juventus Turin sont très chauds sur le dossier.

🚨🆕 Eintracht Frankfurt are aware that Manchester United are seriously considering Hugo #Ekitike as a potential transfer target for the upcoming summer. #MUFC



Arsenal (Isak remains the No. 1 target), Liverpool, and Juventus have also registered their interest. #LFC



Eintracht… pic.twitter.com/IEVP6lWegl