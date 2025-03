Il dit oui au Real Madrid et fait pleurer le PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas pu s'empêcher de se placer pour recruter la pépite espagnole Dean Huijsen. Mais ce dernier ne rêve que du Real Madrid.

International espagnol né aux Pays-Bas, formé en Espagne puis en Italie et très en vue en Angleterre, Dean Huijsen a de quoi faire tourner les têtes en vue du prochain mercato. A seulement 19 ans, celui qui vient de fêter sa première sélection avec la Roja est annoncé en Une des journaux espagnols comme un futur joueur du Real Madrid. Le défenseur central marque les esprits avec une saison très solide avec Bournemouth, après avoir découvert la Serie A du côté de la Juventus Turin et de l’AS Roma. Son prix a quadruplé en quelques mois, et le géant espagnol est sur le point de le faire venir pour 60 millions d’euros. Tout cela alors que Bournemouth l’a fait signer pour 15 millions d’euros il y a quelques mois de cela. Son niveau de jeu épate, et plusieurs clubs comme le PSG, Chelsea et le Bayern Munich y ont aussi été sensibles.

Un énorme investissement pour le Real Madrid

Mais le joueur ne rêve que du Real Madrid et son père, ancien joueur qui s’occupe aussi de ses intérêts, est clairement décidé à lui obtenir ce transfert chez les Merengue. Tout est donc bien parti, a confirmé Eduardo Inda dans une intervention pour El Chiringuito. Le PSG n’a aucune chance de l’emporter selon le journaliste espagnol. « Dean Huijsen, c’est vraiment énorme. Il a des offres du PSG, de Chelsea et du Bayern Munich. Mais il fait l’objet de l’intérêt d’une équipe qu’il veut rejoindre à tout prix et c’est le Real Madrid. Bournemouth, il leur a coûté 15 millions d’euros, et maintenant ils veulent faire un braquage. Ils sont prêts à vendre, et pourraient récupérer 60 ou 70 millions d’euros pour le garçon », a expliqué le journaliste de OK Diario, pour qui le choix est fait même si le montant demandé refroidit un peu la Maison Blanche.

Une opportunité en or pour le Real Madrid, souvent pointé du doigt pour ne pas faire signer d’internationaux espagnols et qui pourrait ainsi répondre de belle façon avec un joueur jeune et possédant un énorme potentiel. La dépense est toutefois énorme pour un joueur de 19 ans, mais la volonté de Dean Huijsen de faire le grand saut pourrait aussi permettre de faire la différence.