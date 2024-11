Gyokeres au PSG, c’est la guerre des scoops

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Viktor Gyokeres est en train de prendre une dimension incroyable en Europe avec son récital en Ligue des Champions. Contrairement aux annonces de jeudi, le PSG est bien sur les rangs pour le faire venir.

Il y a un nouveau cyborg dans le football européen. En 2020, arrivé en provenance d’Autriche au mercato, Erling Haaland choquait l’Europe en empilant les buts grâce à sa puissance, son jeu de tête, et sa force de frappe. Depuis cette période, même avec son transfert à Manchester City, le Norvégien martyrise les défenses européennes avec des statistiques hallucinantes, même s’il n’a pas toujours répondu présent dans les grands rendez-vous.

Il a beau avoir deux ans de plus que Haaland, Viktor Gyokeres prend son envol de manière spectaculaire depuis deux ans. Tout d’abord en empilant les buts en D2 anglaise du côté de Coventry, puis en confirmant avec le Sporting Portugal. Le joueur suédois tient la moyenne d’un but par match depuis 18 mois, et il arrive toujours à monter en puissance, comme son triplé contre Manchester City cette semaine.

Sportinguistas, não trazemos novidades 😌@viktor_gyokeres foi o 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐄𝐄𝐊 da @ChampionsLeague 🫱🫲 pic.twitter.com/QI2szvLZNQ — Sporting CP (@SportingCP) November 7, 2024

Les clubs portugais ayant toujours l’habitude de très bien vendre, son départ en cours ou en fin de saison ne fait guère de doute. Le nom du PSG a souvent été murmuré mais il provoque de sérieux désaccords dans la presse française. Le Parisien a dévoilé ce jeudi que le club de la capitale, pourtant en disette sur le plan offensif, ne regardait pas du côté de Viktor Gyokeres, dont le profil ne plait pas à Luis Enrique.

Gyokeres, un buteur qui n'a pas de prix

Une information contredite brutalement ce vendredi, puisque L’Equipe comme Sky Sports affirment que Luis Campos est entré en discussions avec le joueur tout comme avec les dirigeants du Sporting en vue d’un transfert dans les prochains mois. Une telle arrivée coûterait bien évidemment très cher au PSG, qui récupèrerait un attaquant au plus fort de sa valeur marchande, soit environ 80 millions d’euros encore une fois, mais changerait clairement le visage de son équipe avec un joueur capable de peser sur les défenses et de finir les actions. Et vue la situation actuelle du PSG cette saison, un tel joueur n’a probablement pas de prix.