L1 ‍: Un ancien chouchou marseillais devient la star des Ch'tis

Par Mehdi Lunay

Ailier turc au fort potentiel, Cengiz Under vit une carrière frustrante. Alors que l'OM l'avait utilisé intelligemment il y a peu, Under est snobé par José Mourinho à Fenerbahçe. Et s'il se relançait encore en Ligue 1 ?

Avant Arda Guler, il incarnait l'avenir du football turc. Cengiz Under a rejoint la Roma à ses 20 ans grâce à ses qualités de dribble et de percussion. Néanmoins, il n'a pas réussi à s'installer dans le onze romain, devant être prêté à Leicester puis à Marseille. Under s'est éclaté sur la Canebière, étant racheté par l'OM après un an seulement. Under a finalement réalisé deux solides saisons, aidant le club phocéen à finir sur le podium de Ligue 1 à chaque fois. Mais, l'échec des Marseillais contre le Panathinaikos en tour préliminaire de Ligue des champions a contraint sa vente à Fenerbahçe pour 15 millions d'euros.

Lille, Lens et Brest sur Cengiz Under

Un départ regretté par les supporters olympiens et désormais par Cengiz Under lui-même. L'ailier turc s'est habitué au banc de touche, surtout depuis la venue de José Mourinho dans le club stambouliote. Le Special One ne compte pas sur lui, l'obligeant à s'en aller dès le mercato de janvier 2025. La presse turque ainsi que le journaliste très présent sur X Ekrem Konur annoncent deux destinations possibles pour le joueur de 27 ans : l'Italie et la France.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇹🇷

Torino, Lens, Lille, Brest and Venezia are interested in signing Fenerbahçe's Turkish winger Cengiz Ünder on loan. pic.twitter.com/HKNR48pDiG — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 6, 2024

En effet, trois clubs de Ligue 1 rêvent de l'enrôler. Il s'agit des deux clubs nordistes Lille et Lens ainsi que de Brest. Un tel renfort expérimenté serait bénéfique pour des Bretons encore engagés en Ligue des champions. Lillois, Lensois comme Brestois veulent Under en prêt avec option d'achat. A voir ce que décidera Fenerbahçe pour son international aux 50 sélections avec la Turquie. Avec le Torino aussi dans la bagarre, les prix risquent de vite grimper.