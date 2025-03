Chelsea tente un coup de poker au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Malgré un colossal transfert à hauteur de 50 millions d’euros, Endrick peine à s’imposer au Real Madrid. Ce qui donne forcément des idées à plusieurs clubs à la recherche d’un attaquant, comme c’est le cas de Chelsea.

Intégré l’été dernier à l’effectif de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le jeune attaquant brésilien Endrick s’attendait certainement à d’autres débuts dans la capitale espagnole. Avec seulement 6 buts toutes compétitions confondues et aucune titularisation en Liga, l’ancien prodige de Palmeiras n’a pas encore la confiance de l’entraîneur italien, qui lui préfère logiquement Kylian Mbappé, Rodrygo ou encore Brahim Diaz et Vinicius dans le secteur offensif. Les supporters du Real Madrid aimeraient cependant voir Endrick être davantage utilisé en cours de match, mais ce n’est pas vraiment le cas pour l’instant.

Endrick no meio dos torcedores em Brasília. pic.twitter.com/YKz7JqXVAr — DataFut (@DataFutebol) March 19, 2025

Une situation frustrante pour le joueur… et qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Europe. A en croire le site Transfermarkt, c’est notamment le cas de Chelsea. Les Blues sont à la recherche d’un avant-centre dans l’optique de la saison prochaine et le manager Enzo Maresca a coché le nom d’Endrick sur ses tablettes. Le club londonien a conscience qu’il sera impossible de convaincre le Real Madrid de lui vendre Endrick. Mais un prêt est espéré par Chelsea, qui aimerait contribuer au développement du joueur sur une ou deux saisons afin d’en tirer profit sportivement, avant de rendre au Real Madrid un joueur plus complet et davantage expérimenté.

Le Real Madrid ferme la porte à un départ d'Endrick

Sur le papier, l’offre est très honnête et pourrait intéresser Florentino Pérez, qui a procédé de la sorte avec Brahim Diaz ou encore Dani Carvajal par le passé. Mais avec Endrick, il semblerait que le Real Madrid souhaite plutôt suivre la méthode utilisée avec Vinicius ou Rodrygo, en conservant le joueur dans l’effectif même s’il ne joue pas beaucoup dans un premier temps. Le club de la Casa Blanca a par conséquent fermé la porte à tout départ d’Endrick, même en prêt. Sauf retournement de situation, Chelsea devra donc se trouver un autre buteur au mercato.