Mohamed Salah reste à Liverpool à cause du PSG

Par Guillaume Conte

Dégoûté par l'élimination de Liverpool par le PSG en Ligue des Champions, Mohamed Salah entend bien réparer cette déception en continuant l'aventure chez les Reds.

Meilleur élément offensif de Liverpool cette saison, Mohamed Salah a été méconnaissable lors de la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions. Transparent à l’aller, l’Egyptien a retrouvé un peu ses esprits au retour, sans toutefois faire passer de gros frissons dans le dos de la défense parisienne. Pour celui qui est bien parti pour récolter le titre de meilleur joueur de la Premier League avec le titre de champion au bout, cela représente une sacrée douche froide. Surtout quand on doit négocier un nouveau contrat. Depuis le début de la saison, l’ancien de Chelsea et de l’AS Roma notamment assure qu’il ne voit rien venir de la part de ses dirigeants et s’en inquiète ouvertement. Il a fait de nombreux appels du pied, notamment en rappelant qu’il allait donc quitter Anfield puisque rien ne lui était proposé. Mais bien évidemment, il y a une part de bluff dans le jeu du Pharaon, qui se sait courtisé par plusieurs grands clubs européens, notamment le FC Barcelone et le PSG qui l’ont à l’oeil en cas de départ libre des Reds.

Salah objectif Ballon d'Or 2026

A goal and an assist for Salah in @EgyptNT's World Cup qualifier win 🇪🇬👑 pic.twitter.com/GEyh3aKdUZ — Liverpool FC (@LFC) March 22, 2025

La priorité de Mohamed Salah est toutefois de continuer dans un club où il se sent comme chez lui, et où les supporters l’adulent. D’autant plus en cas de nouveau triomphe en Premier League. Résultat, selon El Nacional, ces dernières semaines ont permis d’inverser la tendance. L’ailier a émis le souhait de rester, et l’échec en Ligue des Champions lui a donné un goût de revanche. L’élimination par le PSG l’empêche pour le moment de triompher en Europe, lui qui a déjà gagné la C1 en 2019 avec le club de la Mersey. Mais après deux finales perdues, l’Egyptien a envie de rééquilibrer la balance et de partir par la grande porte, ce que le Paris SG ne lui a pas permis de faire cette saison. Résultat, Salah et Liverpool se sont rapprochés ces derniers jours en vue d’une prolongation, qui pourrait lui permettre de rêver de la Ligue des Champions et pourquoi pas du Ballon d’Or en 2026, avant un départ probable vers l’Arabie Saoudite ou un championnat très lucratif.