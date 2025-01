Neymar officialise son retour à Santos ‍!

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Quelques jours après son départ officiel d’Al-Hilal, le club d'Arabie Saoudite où il n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, Neymar vient d’annoncer son retour prochain à Santos. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce jeudi soir, l’attaquant brésilien explique qu’il va rejouer dans son club formateur avec un contrat de six mois.



« Salut tout le monde, j’ai l’impression de revenir dans le temps. Je suis ici avec mes amis et ma famille et ils m’ont aidé à écrire ce que je vous raconte. Ils connaissent déjà ma décision. Je vais en effet signer un contrat avec Santos, et je veux remercier mes fans à travers le monde, qui ont longtemps rêvé de ce moment. 12 années sont passées depuis mon départ, mais mon amour pour le club n’a jamais changé J’ai vécu de très bons moments à Riyad, l’Arabie saoudite m’a super bien reçu, comme ma famille et mes amis, et je serai là pour suivre leur Coupe du Monde 2034. Mais maintenant, j’ai besoin de rejouer, et seul un club comme Santos pouvait me garantir l’amour dont j’ai besoin pour préparer mes futures grandes échéances, dans les années qui arrivent. Et vous tous, peu importe le club que vous supportez, avez conscience de ce que cela représente. J’espère que vous serez tous avec moi pour cette nouvelle étape de ma carrière. Je suis reconnaissant de tout votre soutien, même dans les moments les plus difficiles, et ils étaient nombreux dernièrement. Jouer au foot, faire ce que j’aime le plus dans ma vie, me rend heureux et je ne veux que ça », a expliqué Neymar dans sa vidéo.



Parti du Brésil en 2013 pour évoluer au Barça (2013-2017) puis au PSG (2017-2023), la star de 32 ans va donc reporter le maillot de son club formateur, là où il était considéré comme un énorme crack. Une jolie histoire pour celui qui va chercher à retrouver du plaisir sur les terrains de foot après deux années compliquées en Arabie Saoudite à cause de blessures…