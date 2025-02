Visite médicale annulée, Danso dit oui à Tottenham ‍!

Un temps annoncé proche du Stade Rennais puis de Wolverhampton, Kevin Danso va finalement signer à Tottenham.

Dans un dossier riche en rebondissements comme le mercato nous en réserve souvent, l’international autrichien a fait l’objet d’une offre de dernière minute des Spurs, qui ont raflé la mise contre toute attente comme le rapporte Fabrizio Romano ce samedi soir. David Ornstein confirme également ce coup de théâtre, précisant que la visite médicale de Kevin Danso à Wolverhampton était pourtant prévue pour ce dimanche. Mais le journaliste de The Athletic est catégorique, Tottenham a « tourné la tête » au défenseur du RC Lens, au point de le convaincre de renoncer à son accord initial avec Wolverhampton. C’est donc à Tottenham que Kevin Danso va signer d’ici la fin du mercato d’hiver.

🚨 Kevin Danso pulls out of loan move to Wolves & Tottenham exploring deal to sign centre-back from Lens. 26yo Austria international scheduled to undergo #WWFC medical on Sunday but head turned by Spurs + switch to #THFC now being worked on @TheAthleticFC https://t.co/xvHKRLtm1p