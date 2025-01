50 millions, Khusanov quitte Lens pour Manchester City

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Manchester City, qui adore payer très cher pour ses défenseurs, va mettre le paquet pour s’offrir Abdukodir Khusanov.

Le défenseur venu pour 100.000 euros en provenance de Biélorussie en 2023, a déjà trouvé un accord pour son futur contrat chez les champions d’Angleterre, jusqu’en 2030. Le RC Lens attendait la bonne affaire et celle-ci est tombée. Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé autour de 50 millions d’euros, bonus compris, et à ce prix-là, les « Sang et Or » ont dit oui. La formation de Pep Guardiola coupe donc l’herbe sous le pied du Real Madrid, qui envisageait de faire venir le défenseur d’Ouzbékistan l’été prochain.