L1 ‍: Ben Yedder abonné au tribunal, ce mal-classé s'en moque

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Depuis la fin de son contrat à Monaco l'été dernier, Wissam Ben Yedder a mis sa carrière en pause. L'attaquant français a du gérer plusieurs procès, étant même condamné pour agression sexuelle en état d'ivresse. Néanmoins, un club de Ligue 1 l'a déjà contacté.

Une impression de gâchis, c'est le sentiment donné par la fin d'année 2024 de Wissam Ben Yedder. Attaquant parmi les plus efficaces de Ligue 1 ces dernières années, l'ancien monégasque a conduit l'ASM jusqu'à la Ligue des champions la saison passée. Cependant, le joueur de 34 ans n'a pas renouvelé son contrat en Principauté et il n'a pas trouvé de nouvel employeur. Plus que son salaire élevé, ce sont ses ennuis judiciaires qui ont effrayé les candidats. Ben Yedder a été récemment condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle en état d'ivresse, des faits survenus en septembre dernier. Une autre affaire, plus ancienne, occupe ses avocats actuellement puisque son épouse l'accuse de « violences psychologiques ».

Montpellier veut recruter Wissam Ben Yedder

Autant dire que le Franco-tunisien ne cracherait pas sur une nouvelle aventure en club. Une possibilité réelle juridiquement. Le joueur est sous contrôle judiciaire mais il peut s'engager où il veut en Europe sous réserve de pointer au commissariat chaque semaine et de ne pas fréquenter les débits de boisson la nuit. Selon L'Equipe, on pourrait vite revoir Ben Yedder sur les terrains professionnels. Plusieurs clubs européens discutent avec lui. Le quotidien sportif donne le nom de son principal prétendant en France : Montpellier.

INFO L'ÉQUIPE. L'attaquant Wissam Ben Yedder, sans club depuis son départ de Monaco, pourrait rejoindre Montpellier, dernier de Ligue 1. https://t.co/QnBWTlsQO9 pic.twitter.com/fuqSloYRXe — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 3, 2025

Lanterne rouge de Ligue 1, le MHSC a besoin de points mais aussi de buts. Le club entraîné par Jean-Louis Gasset ne possède que la 15e attaque du championnat. Avec Ben Yedder, les Héraultais récupérerait un finisseur hors pair, lequel a toujours inscrit au moins 14 buts sur une saison complète de Ligue 1 depuis ses débuts à Toulouse. L'ancien attaquant de Monaco compte revenir au top de sa forme, lui qui suit un programme de réathlétisation dans un centre spécialisé en plus d'une cure de désintoxication au CHU de Nice. Toutefois, Montpellier devra compter sur un gros effort salarial de Ben Yedder pour boucler l'opération. La forte concurrence n'aide pas à faire des économies.