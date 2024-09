Barça ‍: Ter Stegen gravement blessé, Keylor Navas chez l’ennemi ‍?

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone perd son gardien et capitaine Ter Stegen pour la saison à venir. Le club catalan va devoir réagir avec un joker médical.

Leader de la Liga, le FC Barcelone a subi un terrible coup dur malgré sa victoire 5-1 à Villarreal ce dimanche soir. Le gardien Marc André Ter Stegen s’est sérieusement blessé sur un ballon anodin, et la presse espagnole évoque ce lundi matin une rupture du tendon rotulien. De quoi provoquer une absence pouvant aller jusqu’à huit mois, et mettre ainsi un terme à sa saison alors qu’elle vient de débuter. Si le gardien allemand avait été critiqué pour ses performances décevantes contre l’AS Monaco en Ligue des Champions, il restait le titulaire indiscutable et le capitaine de la formation blaugrana.

Courtois soutient Ter Stegen

El mensaje de Courtois deseando una pronta recuperación a Ter Stegen pic.twitter.com/wJRhNY4XNk — Diario SPORT (@sport) September 22, 2024

D’autant plus que le club catalan n’a quasiment pas de doublure dans son effectif. Un effectif déjà touché en ce début de saison par les blessures de Dani Olmo et Fermin Lopez notamment. Le seul remplaçant de Ter Stegen est le gardien espagnol Inaki Pena qui ne porte pas vraiment toutes les assurances nécessaires pour disputer toute la saison. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone pense à Keylor Navas, libre de tout contrat depuis son départ du PSG. Le gardien du Costa-Rica, ancien du Real Madrid où il était parti en froid, pourrait apporter de l’expérience à l’effectif et compenser cette lourde absence sur les prochains mois. Au Real Madrid en tout cas, Thibaut Courtois, lui aussi gravement blessé il y a un an de cela, a apporté tout son soutien au gardien allemand dans cette épreuve.