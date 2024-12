Manchester United craque et lâche 80 millions pour Maignan

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Déçu par les performances de son gardien André Onana, Manchester United envisage de soumettre une offre colossale à l’AC Milan pour s’attacher les services de Mike Maignan dans les mois à venir.

Va-t-on assister l’été prochain à une nouvelle valse des gardiens en Europe ? On le sait, ce poste est très spécifique et parfois, il suffit d’un transfert pour provoquer un énorme jeu de chaises musicales. L’été prochain, Manchester United pourrait bien y être à l’origine. Et pour cause, les Red Devils viennent de nommer Ruben Amorim à la place d’Erik ten Hag et l’entraîneur portugais n’est pas pleinement satisfait par son gardien André Onana. Fautif face à Nottingham Forest le week-end dernier, l’ancien portier de l’Ajax Amsterdam est loin de faire l’unanimité à Old Trafford. C’est la raison pour laquelle Manchester United serait bouillant à l’idée de recruter un certain Mike Maignan, selon les informations du site britannique Football Fancast.

Le média révèle que Manchester United souhaite profiter de la situation contractuelle du gardien français, en fin de contrat avec l’AC Milan en juin 2026 et qui n’a toujours pas prolongé, pour le recruter. Les dirigeants mancuniens le savent, il faudra casser la tirelire pour convaincre l’AC Milan de lâcher le gardien de l’Equipe de France. Et cela ne semble pas faire peur à Ineos puisque les Red Devils pourraient lâcher la coquette somme de 80 millions d’euros pour satisfaire les exigences du club milanais et ainsi avoir une chance de recruter celui qui est actuellement considéré comme l’un des cinq meilleurs gardiens en Europe. On ignore pour l’instant si Mike Maignan serait emballé à l’idée de rejoindre la Premier League et dans le cas précis Manchester United. Mais cet intérêt semble en tout cas à prendre au sérieux, car les dirigeants anglais ont l’intention de se plier aux premières exigences de Ruben Amorim afin de bâtir un effectif totalement compatible à la philosophie de l’ancien entraîneur du Sporting Portugal.