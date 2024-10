L’Arabie Saoudite prépare une razzia en Ligue 1

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Ancien directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell a obtenu le même poste à Newcastle cet été. Le dirigeant anglais commande le mercato des Magpies et peut utiliser sa connaissance de la Ligue 1, le tout avec la puissance financière des propriétaires saoudiens.

Connue pour la qualité de ses jeunes talents, la Ligue 1 représente un marché intéressant pour de nombreuses écuries européennes. Surtout depuis la crise des droits TV qui oblige certains clubs français à enregistrer des ventes importantes. En tant qu’ancien dirigeant de l’AS Monaco, Paul Mitchell connaît parfaitement le contexte. Le directeur sportif de Newcastle va donc tenter d’en profiter. D’après le journaliste Graeme Bailey, qui a partagé ses informations avec le média Geordie Boot Boys, les Magpies s’intéressent à trois joueurs de notre championnat.

Après le PSG, la pépite de Monaco plaît en Angleterre https://t.co/fJMwf5VZvk — Foot01.com (@Foot01_com) October 4, 2024

La source confirme que Newcastle suit les performances de Maghnes Akliouche. Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Bleuet poursuit sa progression avec l’AS Monaco. Lui qui avait contribué à la victoire de prestige contre le FC Barcelone (2-1) en Ligue des Champions. Le dossier semble néanmoins compliqué puisque le club de la Principauté, qui avait recalé le Paris Saint-Germain cet été, a prolongé son milieu offensif jusqu’en 2028. Les Magpies auront peut-être une meilleure ouverture pour le gardien du LOSC Lucas Chevalier.

Deux Lillois suivis

Comme Maghnes Akliouche, le Lillois franchit des caps importants et peut déjà prétendre à une place en équipe de France. La concurrence sera rude pour sa signature. Mais la lutte s’annonce encore plus féroce en ce qui concerne son coéquipier Jonathan David, l’attaquant libre l’été prochain, et dont le nom anime aussi l’actualité de Newcastle. Le club sous pavillon saoudien aurait déjà pris la température auprès de ses agents pour connaître ses prétentions salariales. Nul doute que Newcastle aura les moyens de s’aligner les meilleures offres de l’international canadien.