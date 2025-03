Le grand retour de Jürgen Klopp ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Jürgen Klopp annonçait son départ de Liverpool après des années de bons et loyaux services. L'idée de l'Allemand était de prendre du recul avec le métier d'entraineur.

Liverpool a démarré un nouveau cycle l'été dernier avec l'arrivée d'Arne Slot en lieu et place de Jürgen Klopp. L'entraineur allemand voulait dire stop au métier d'entraineur, trop usant selon lui. Il faut dire que l'ancien de Dortmund n'avait pas manqué de travail dans la Mersey, où il est tout de même resté 9 ans. Jürgen Klopp est actuellement Directeur du football mondial chez Red Bull et apprend son nouveau métier avec envie et passion. S'il serait étonnant de le voir revenir entrainer une grosse écurie européenne dans les prochains mois, trois équipes croient néanmoins plus que jamais en leur chance de pouvoir convaincre l'Allemand de signer.

Klopp de retour sur un banc, un nouvel espoir prend vie

Selon les informations de Tbr Football, Klopp discute en effet actuellement avec le Real Madrid et deux sélections, à savoir le Brésil et les Etats-Unis. Il faudra néanmoins se montrer persuasif car le natif de Stuttgart a récemment affirmé ne pas vouloir revenir coacher une équipe de premier rang et continuer d'apprendre son nouveau métier chez Red Bull. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid et prendre une sélection pourrait aussi lui permettre d'avoir un agenda beaucoup plus léger.

On sait déjà que Klopp ne devrait jamais prendre les rênes d'un autre club anglais, par respect pour Liverpool, comme il l'avait aussi indiqué au moment de quitter les Reds. En France, Klopp a récemment été aperçu du côté du Paris FC, qui a pour actionnaire Red Bull et qui cherche à développer ses infrastructures pour une prochaine montée en Ligue 1.