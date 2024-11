Le Real Madrid va faire une folie pour ce défenseur français

Le Real Madrid souffre au poste de défenseur central, ayant perdu Militao et Alaba sur blessure cette saison. Les Merengues ont besoin de sang neuf et de talent. Ils ont trouvé le joueur idoine avec Castello Lukeba mais l'ancien lyonnais n'est pas donné.

Surarmé offensivement, le Real Madrid ne peut pas en dire autant sur le plan défensif. Les Merengues avaient déjà des doutes concernant leurs latéraux mais c'est désormais la défense entière qui est en chantier. La faute à une cascade de blessures qui a touché la Maison Blanche. En plus de Dani Carvajal, le Real a perdu les défenseurs centraux David Alaba et Eder Militao sur des ruptures des ligaments croisés. Aurélien Tchouaméni doit souvent évoluer dans l'axe de la défense puisque Rudiger et Jesus Vallejo sont les seuls joueurs de métier à ce poste.

Le mercato doit permettre au Real Madrid de combler ses manques en défense. Comme souvent, le club madrilène privilégie la qualité à la quantité. Selon Fichajes, Florentino Perez et ses hommes veulent recruter le jeune français Castello Lukeba. Agé de 21 ans, l'ancien lyonnais s'est facilement et rapidement imposé dans le onze titulaire de Leipzig. Joueur d'avenir, Lukeba est déjà une valeur sûre dans le présent. Cela fait logiquement grimper son prix.

🔴⚪️🇫🇷 The release clause into the new contract signed by Castello Lukeba at RB Leipzig will come into effect from summer 2025.



It’s around €90m but changing from season to season.



↪️⚪️ Real Madrid and PL clubs keep monitoring Lukeba’s progress for 2025. pic.twitter.com/NWA8zvzkrK